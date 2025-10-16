Hakemlerden TFF’ye çağrı: Taban ücretler iyileştirilmeli

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı Kahraman Minnet, hakemlerin ve gözlemcilerin ücretlerinin günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Minnet, Bolu İl Hakem Kurulu ve TFFHGD Bolu Şubesi tarafından düzenlenen sezon açılış programında yaptığı konuşmada, önceliklerinin her zaman tabanda görev yapan hakemler olduğunu belirtti.

“Tabanı desteklemezseniz sistem geçersizdir”

Kendisi de uzun yıllar hakemlik yapan Minnet, hakemlerin karşılaştığı ekonomik zorluklara dikkat çekerek şunları söyledi:

“Tabanın da sorunlarını bilen biriyim. Bugün Türk hakemlerinin en büyük sorunu, sahadaki birlikteliği ve dayanışmayı güçlendirememektir. Ancak asıl mesele, tabandaki kardeşlerimizin ve gözlemcilerimizin sahalarda hak ettiği değeri alamamasıdır.”

Minnet, hakemlik mesleğinin sürdürülebilirliği açısından ücretlerin iyileştirilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı:

“Buradan Sayın TFF Başkanımıza sesleniyorum. Tabanı desteklemezseniz, eğer zemini kuvvetlendirmezseniz kurduğunuz sistem geçersiz olur.”

“TFF’ye güveniyoruz”

Hakemlerin hak ettiği konuma gelmesi için mücadeleye devam edeceklerini belirten Minnet, Türkiye Futbol Federasyonu’na olan güvenini şu sözlerle dile getirdi:

“TFF Başkanımıza ve yönetim kuruluna güveniyorum. Hakemlerimizin ve gözlemcilerimizin tabandan tavana hak ettiği değeri alacağından, özellikle de tabanın hak ettiği değeri alması için elimizden geleni yapacağımızdan hiçbir şüpheniz olmasın.”

Hakemlikte yeni dönem: Gençler terfi etti

Programda ayrıca bölgesel hakemliğe ve yardımcı hakemliğe terfi eden isimlere plaket ve kokartları verildi.

Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, TFF İl Temsilcisi Hasan Aksay, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Başkanı Cemalettin Metin, TFFHGD İl Başkanı Batuhan Topçu, İl Hakem Kurulu Başkanı Arif Ergün ve eski TFFHGD Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı da katıldı.

Minnet, konuşmasını “Hakemlik sadece saha içinde değil, hayatın her alanında adalet duygusunu temsil eder. Biz bu mesleği hak ettiği değere kavuşturmak için çalışacağız.” sözleriyle tamamladı.