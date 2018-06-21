Hırvatistan, Arjantin'i farklı yendi

21 Haziran 2018

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki D Grubu maçında Hırvatistan, Arjantin'i 3-0 mağlup etti.

Grupta oynadığı ikinci maçı da kazanan Hırvatistan puanını 6'ya çıkararak, son 16 turuna yükseldi. İki maç sonunda 1 puanda kalan Arjantin ise gruptan çıkma şansını zora soktu.

5. dakikada Hırvatistan etkili geldi. Sol kanatta aldığı topla Arjantin ceza sahasına giren Perisic, karşısındaki Mercado'ya rağmen çaprazdan ters köşeye yerden sert vurdu, kaleci Caballero son anda uzandı ve topu kornere çeldi.

21. dakikada gelişen Arjantin atağında, sol kanattan Acuna'nın yaptığı ortada top kaleye yöneldi, üst direğe çarpan meşin yuvarlak sonrasında taça çıktı.

32. dakikada Hırvatistan mutlak bir fırsatı değerlendiremedi. Sağ kanattan Vrsaljko'nun arka direğe yaptığı ortada topa boş pozisyonda yakın mesafeden Mandzukic kafayı vurdu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

53. dakikada Hırvatistan öne geçti. Kaleci Caballero'nun istediği gibi vuramadığı top yükseklik kazandı, ceza sahası içinde boş pozisyonda olan Rebic'in bekletmeden yaptığı şık vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1.

64. dakikada Arjantin beraberliğe çok yaklaştı. Higuain ceza sahasına girdi ve son çizgiye indi, geriye çıkardığı topa altıpas önünde Meza vurdu, kaleciden dönen topu Messi tamamlamak istedi ancak savunma son anda meşin yuvarlağı kornere attı.

80. dakikada Hırvatistan farkı 2'ye çıkardı. Arjantin ceza yayı önünde topa buluşan Modric, önündeki Otamendi'yi rağmen ayak içiyle yaptığı vuruşta topu köşeden ağlara gönderdi: 0-2.

86. dakikada Rakitic'in kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, top üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.

90+1. dakikada Hırvatistan 3. golünü buldu. Ceza alanı dışından Rakitic'in şutunda, kaleci Caballero'dan dönen topu ceza alanı içinde sol çaprazda kontrol eden Kovacic, topu altı pasta boş pozisyonda bekleyen Rakitic'e gönderdi. Rakitic düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-3.

Mücadele Hırvatistan'ın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: AA