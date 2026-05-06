Hull City Premier Lig'e çıktı mı? Hull City - Millwall maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Championship'i 6. sırada tamamlayan Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City, Premier Lig'e çıkabilmek için play-off mücadelesi verecek. Hull City'nin rakibi Millwall… Peki, Hull City - Millwall maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yıllardır Premier Lig hayali kuran Hull City amacına çok yaklaştı. Acun Ilıcalı'nın takımı 2 turu geçtiği takdirde Premier Lig'e çıkacak. Karşılaşmalar heyecan beklenirken Türkiye'den de maçı takip etmek isteyen yüz binler var. Son günlerde en çok yöneltilen soru "Hull City - Millwall maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...
Hull City - Millwall maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hull City - Millwall maçı 8 Mayıs Cuma saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka TV8'den canlı yayınlanacak.
Hull City ikinci maçını ise 11 Mayıs Pazartesi saat 22.00'de oynayacak.