Hull City Premier Lig'e çıktı mı? Hull City - Millwall maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yıllardır Premier Lig hayali kuran Hull City amacına çok yaklaştı. Acun Ilıcalı'nın takımı 2 turu geçtiği takdirde Premier Lig'e çıkacak. Karşılaşmalar heyecan beklenirken Türkiye'den de maçı takip etmek isteyen yüz binler var. Son günlerde en çok yöneltilen soru "Hull City - Millwall maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...

Hull City - Millwall maçı 8 Mayıs Cuma saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka TV8'den canlı yayınlanacak.

Hull City ikinci maçını ise 11 Mayıs Pazartesi saat 22.00'de oynayacak.