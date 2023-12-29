İki takım da kamp yaptığı otelden ayrılmadı

Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği iddia edildi. Yapılan toplantı sonrası kulüplerin maça çıkacağı açıklandı. Ancak Fenerbahçe ve Galatasaray, kamp yaptığı otelden ayrılmadı. Takımlar Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istiyor ve kabul edilmezse maça çıkmayacak.