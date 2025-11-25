İlk 8 için! Galatasaray Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu kez Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yi konu ediyor. Avrupa'da 3 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunan Cimbom, bu maçı da alarak seriyi sürdürmek istiyor. Bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler "Galatasaray Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorularına cevap arıyor.

Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman?

Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı 25 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Icardi.

Union SG: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van de Perre, El Hadj, David, Niang.

Yıldızlarından eksik çıkacak

Victor Osimhen, Yunus Akgün, Mario Lemina, Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı da forma giyemeyecek.

İlki başarmak istiyor.

Aslan, Union Saint-Gilloise'yi yenerse tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında üst üste 4 galibiyet elde edecek.