e-DÜNYA
18 °C

İlk finalist Manchester United

Tottenham'ı 2-1 yenen Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası'nda finale yükseldi.

İlk finalist Manchester United
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester United, Tottenham'ı 2-1 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan kupanın yarı final mücadelesine hızlı başlayan Tottenham, 11. dakikada Dele Alli'nin golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Manchester United, Alexis Sanchez'in 24. dakikada fileleri havalandırmasıyla skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Manchester United, 62. dakikada Ander Herrera'nın ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Manchester United, kupanın diğer yarı finalistleri Chelsea ile Southampton arasında yarın oynanacak maçın galibiyle finalde eşleşecek.

Kaynak: AA

Son dakika tottenham manchester united

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.