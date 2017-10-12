İlk maçta "Pembe top" ile hava atışı

12 Ekim 2017

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ilk hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 88-74 mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Anadolu Efes, McCollum, Ledo ve Dunston'ın kaydettiği basketlerle 5. dakikayı 9-8 önde geçti. Kalan bölümde lacivert-beyazlılar Muric ve Motum ile isabetler üretmeye devam etse de Real Madrid, Doncic'in etkili oyunuyla ilk çeyreği 28-19 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Doncic, Carroll ve Kuzmic'in basketleriyle iyi başlayan İspanyol temsilcisi, 15. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 21-37. Savunmada dağınık bir görüntü çizen ancak Dunston ve McCollum ikilisiyle hücumda etkili olan Anadolu Efes, 18. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 34-43. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken Real Madrid soyunma odasına 45-36 üstün gitti.

İki tarafın da iyi savunma yaparak başladığı maçın ikinci yarısında lacivert-beyazlılar, Dunston, Stimac ve McCollum'un kaydettiği basketlerle 27. dakikada farkı tek hanelerde tuttu: 46-54. Anadolu Efes, Ledo ile üst üste pota altından isabetler üreterek farkı 4 sayıya (56-60) kadar indirse de final periyoduna konuk ekip 62-56 önde girdi.

Final periyoduna Ledo ve Dunston'ın kaydettiği basketlerle giren Anadolu Efes, 32. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 60-62. Randolph ve Doncic ile üç sayı çizgisinin gerisinden Ayon ile de pota altından sayılar bulan Real Madrid, 35. dakikada farkı yeniden çift hanelere (63-76) çıkardı. Kalan bölüm karşılıklı sayılarla geçilirken Anadolu Efes karşılaşmadan 88-74 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Real Madrid'de 27 sayı ile mücadele eden Doncic oldu. Anadolu Efes'te ise McCollum 26 sayı kaydetti.

Bu arada merhum Sinan Erdem'in kızı Zeynep Erdem, oğlu Ziya Erdem ve ailesi, karşılaşmayı Anadolu Efes'in davetlisi olarak tribünden izledi.

"Pembe top" ile hava atışı

Karşılaşmanın hava atışı, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla "Pembe Top" ile gerçekleştirildi.

Meme kanserinde erken teşhis farkındalığının sembolü haline gelen ve her yıl farklı ünlü ismin gönüllü olarak katıldığı mücadelenin hava atışını, sinema ve dizi oyuncusu Elçin Sangu yaptı.

Kaynak: AA