İlk resmi maçın oynandığı stat yeniden doğuyor

07 Temmuz 2018

Türk futbol tarihinde çok önemli bir yere sahip olan İzmir Alsancak Stadı, yerinde yeniden inşa ediliyor.

21 Şubat 1959’da İzmirspor’un Beykoz 1908’i konuk ettiği karşılaşmayla Süper Lig’in ilk resmi maçının oynandığı, aynı maçın 11. dakikasında İzmirspor forması giyen Özcan Altuğ’un ilk resmi golü ağlara gönderdiği İzmir Alsancak Stadı yeni yüzüyle, İzmir’in köklü kulüplerine ev sahipliği yapacağı günleri iple çekiyor.

Alsancak Stadı’nın yerinde tekrardan inşa edilmesinin çok değerli olduğunu aktaran İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, "1959 yılında Türkiye Milli Ligi ilk kurulduğunda ilk maçın oynandığı alan burası. Onun dışında çok değerli sporcular burada yetişti. Metin Oktay ve Mustafa Denizli gibi yıldızlar burada yetişti. Bu alanın hem spor tarihi için hem Türk futbol tarihi için hem de İzmir tarihi için önemli bir yeri var. Onun için buranın yerinde yenilenmesi çok anlamlı. 1900’lü yıllarda burada futbol oynandığını biliyoruz. Buradaki eski stat 1939’da inşa edilmişti. Neredeyse 100 yıl sonra bunu yenileme şansımız oldu. İnşallah İzmir’e 100 yıl daha hizmet edecek bir stat olacak" şeklinde konuştu.

"İkinci yarıya yetişecek"

Alsancak Stadı’nın inşaatında 24 saat çalışmaların devam ettiğini kaydeden Erten, "Herkes seferber oldu bu stadın yetişmesi için. Ligin ikinci yarısına yetişmesi için gayret gösteriyoruz. Kaba inşaat bitti gibi. Basamaklar yerleştiriliyor. Bir aksilik olmazsa ikinci yarıda burada maçların oynandığını göreceğiz" diye konuştu.

Toplam yatırım 400 milyon TL

Alsancak Stadı ile birlikte Göztepe ve Karşıyaka statlarının da inşa edileceğini ifade eden Erten, "Göztepe’de çok önemli bir spor kompleksi yapılıyor. Karşıyaka’da sorunlar var, inşaat biraz gecikti. Tüm bunlar İzmir için çok önemli. Bu statların üçü de bu şehre stat olarak hizmet etmiş alanlarda yapılıyor. Bu Türkiye’de bir ilktir. Bu statların yapımından sonra Atatürk Stadını da yerinde yenileme imkanımız olursa bu şehrin uzun seneler stat sorunu olmayacak. Şehir olarak 10 yıl içerisinde Türkiye’nin futbol üssü olabilecek yatırımları planlıyoruz. Bu tesisler tamamlanmadan bu olmaz. Spor turizmi günümüzün gerçeğidir. Şehrimize bunu kazandırmamız lazım. Yapımı süren 3 stadın maliyeti toplamda 400 milyon lira civarında. İzmir olarak bunun değerini biliyoruz. Bunlar bittiği zaman önemli değişimler yaşanacak. Bunu herkes görecek" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl nisan ayında 54 milyon 880 bin TL'ye ihale edilen Alsancak Stadı’nın yapımı tamamlandıktan sonra tesisin eski kiracısı olan Altay’a tahsis edilmesi bekleniyor. Statta 4 soyunma odası, 2 hakem odası, 4 antrenör odası, ofisler, 10 loca, basın toplantı salonu, protokol alanları, yeme-içme alanları ve 100 kişilik çok amaçlı salon bulunacak.

Kaynak: İHA