İlk yarının en iyi 11'ine Galatasaray ambargo koydu
Misli.com, 10 bin 765 üyesinin oyları ile Süper Lig’de ilk yarının en iyi oyuncularını belirledi. En iyi 11’de Galatasaray’dan 5, Beşiktaş’tan 3, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor’dan ise 1’er oyuncu yer aldı.
Online şans oyunları platformu Misli.com, Süper Lig’de ilk yarının en iyi 11’ini belirledi.
10 bin 765 üyenin oyları ile belirlenen kadroda Galatasaray’dan 5, Beşiktaş’tan 3, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor’dan ise 1’er oyuncu yer aldı.
İlk yarının en iyi takımı Başakşehir, turuncu lacivertlilerin teknik direktörü Abdullah Avcı da en iyi teknik adam olarak seçildi.
En iyi taraftar oylamasında ise en çok oyu Galatasaray taraftarı aldı.
Misli.com üyelerinin seçtiği ilk yarının en iyi 11’i şu şekilde:
Muslera - Galatasaray
Aziz Behich - Bursaspor
Pepe – Beşiktaş
Maicon - Galatasaray
Mariano - Galatasaray
Fernando - Galatasaray
Babel – Beşiktaş
Valbuena - Fenerbahçe
Gomis - Galatasaray
Cenk Tosun – Beşiktaş
Burak Yılmaz - Trabzonspor