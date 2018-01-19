İlk yarının en iyi 11'ine Galatasaray ambargo koydu

19 Ocak 2018

Online şans oyunları platformu Misli.com, Süper Lig’de ilk yarının en iyi 11’ini belirledi.

10 bin 765 üyenin oyları ile belirlenen kadroda Galatasaray’dan 5, Beşiktaş’tan 3, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor’dan ise 1’er oyuncu yer aldı.

İlk yarının en iyi takımı Başakşehir, turuncu lacivertlilerin teknik direktörü Abdullah Avcı da en iyi teknik adam olarak seçildi.

En iyi taraftar oylamasında ise en çok oyu Galatasaray taraftarı aldı.

Misli.com üyelerinin seçtiği ilk yarının en iyi 11’i şu şekilde:

Muslera - Galatasaray

Aziz Behich - Bursaspor

Pepe – Beşiktaş

Maicon - Galatasaray

Mariano - Galatasaray

Fernando - Galatasaray

Babel – Beşiktaş

Valbuena - Fenerbahçe

Gomis - Galatasaray

Cenk Tosun – Beşiktaş

Burak Yılmaz - Trabzonspor