İlkay Gündoğan, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Bu arada yeni transfer İlkay Gündoğan da sarı-kırmızılı formayla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.