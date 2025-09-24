İlkin Aydın ihraç edildi mi? Milli voleybolcu İlkin Aydın Milli Takım'dan çıkarıldı mı?

Milli voleybolcu İlkin Aydın, son günlerde sosyal medyanın en çok tartışılan isimleri arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı tebrik anına ilişkin görüntüler üzerinden çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bu söylentiler arasında Aydın’ın Milli Takım’dan ihraç edildiği öne sürüldü. Peki, gerçekten böyle bir karar alındı mı?

İlkin Aydın ihraç mı edildi?

Milli voleybolcu İlkin Aydın'ın ihraç edildiği yönündeki iddialar gerçek değil. Yetkililer de bu haberlerin asılsız olduğunu belirtti. 25 yaşındaki Aydın hem Galatasaray'da hem de Milli Takım'da yer almaya devam ediyor.

İlkin Aydın kimdir?

Milli voleybolcu İlkin Aydın, 5 Ocak 2000’de Ankara’nın Çankaya ilçesinde doğdu. Spora küçük yaşlarda başlayan Aydın, voleybol temelini İlbank altyapısında attı. Ardından TVF Spor Lisesi’nde forma giyerek gelişimini sürdürdü ve kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekti.

2017 yılında Galatasaray’a transfer olan Aydın, sarı-kırmızılı formayla istikrarlı bir şekilde kariyerine devam etti. Takımın öne çıkan oyuncularından biri haline gelirken, kaptanlık görevini de üstlendi.

Milli takım kariyerine 2021’de başlayan Aydın, aynı yıl Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi’nde bronz madalya kazandı. 2023 yılında ise hem Milletler Ligi hem de Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluk yaşayan kadroda yer aldı.