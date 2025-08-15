İmzalar atıldı: Göztepeli Romulo rekor bedelle transfer oldu!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon en çok dikkat çeken oyunculara arasında yer alan Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Romulo Cardoso, resmen Bundesliga temsilcisi Leipzig’e transfer oldu.

Alman ekibi, 23 yaşındaki forvetle 5 yıllık sözleşme imzalarken oyuncunun 40 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.

Rekor bonservis geliri

Tarihinin en yüksek bonservis gelirini elde eden Göztepe, bu transferden 20 milyon Euro garanti gelir ve 5 milyon Euro’ya kadar bonus elde edecek.

Bonusların da devreye girmesiyle bu rakam 25 milyona ulaşacak ve daha önce Beşiktaş’ın Cenk Tosun’u Everton’a 22,5 milyon Euro’ya göndermesiyle kırılan forvet bonservisi rekorunun üzerine çıkılacak.

İzmir’de yükselen yıldız

Romulo, 2024 yılında Athletico Paranaense’den Göztepe’ye kiralık olarak katılmış, geçen sezon devre arasında ise 2,5 milyon Euro karşılığında bonservisi alınmıştı.

Sarı-kırmızılı formayla 33 maçta 17 gol ve 10 asistlik performans sergileyen genç forvet, kısa sürede Süper Lig’in en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Göztepe’den veda mesajı

İzmir temsilcisi, transferin ardından yayınladığı mesajda, “Attığın goller, gösterdiğin mücadele ve en önemlisi Göztepe formasına duyduğun sadakat için minnettarız. Yolun açık olsun Romulo!” ifadelerini kullandı.