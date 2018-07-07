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İngiltere'nin 28 yıllık hasreti son buldu

2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalde İsveç'i 2-0 yenen İngiltere yarı finale yükselmeyi başardı.

İngiltere'nin 28 yıllık hasreti son buldu
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2018 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç ile İngiltere karşı karşıya geldi. Çeyrek finalde oynanan mücadeleyi İngiltere 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

İngilizler'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Harry Maguire ve 59. dakikada Dele Alli kaydetti.

Bu sonucun ardından İngiltere, yarı finale yükselmeyi başardı.

İngilizler'in yarı finaldeki rakibi Rusya - Hırvatistan karşılaşmasının ardından belli olacak.

1990'dan sonra ilk kez

İngiltere, 1990 Dünya Kupası'nın ardından ilk kez yarı finale yükselmeyi başardı. İtalya 90'da da yarı final gören İngilizler normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Batı Almanya'ya penaltılarda 4-3 kaybederek turnuvadan elenmişti.

Kaynak: İHA

Son dakika FIFA 2018 Dünya Kupası İngiltere

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