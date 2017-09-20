ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
20 °C
  • Spor
  • İpek Soylu ikinci turda veda etti

İpek Soylu ikinci turda veda etti

Milli tenisçi İpek Soylu, WTA tarafından Çin'de düzenlenen turnuvada, Zhang'a 2-0 yenilerek ikinci turu geçemedi.

İpek Soylu ikinci turda veda etti
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Çin'de düzenlenen turnuvada İpek Soylu, ev sahibi ülkenin sporcularından Shuai Zhang'a 2-0 yenilerek ikinci turda elendi.

Guangzhou kentinde gerçekleştirilen organizasyonda dünya 179 numarası İpek Soylu, ikinci turda klasmanın 30. basamağında yer alan Zhang ile karşılaştı.

Çinli rakibine 54 dakika süren maçta 6-0'lık setler sonucunda 2-0 kaybeden milli tenisçi, turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.