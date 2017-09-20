İpek Soylu ikinci turda veda etti
Milli tenisçi İpek Soylu, WTA tarafından Çin'de düzenlenen turnuvada, Zhang'a 2-0 yenilerek ikinci turu geçemedi.
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Çin'de düzenlenen turnuvada İpek Soylu, ev sahibi ülkenin sporcularından Shuai Zhang'a 2-0 yenilerek ikinci turda elendi.
Guangzhou kentinde gerçekleştirilen organizasyonda dünya 179 numarası İpek Soylu, ikinci turda klasmanın 30. basamağında yer alan Zhang ile karşılaştı.
Çinli rakibine 54 dakika süren maçta 6-0'lık setler sonucunda 2-0 kaybeden milli tenisçi, turnuvaya veda etti.
Kaynak: AA