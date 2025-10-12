İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle A Millî Takım kadrosundan çıkarıldı
A Millî Futbol Takımı ve Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, Bulgaristan ile oynanan hazırlık maçında sol ayak bileğinden sakatlanarak kadrodan çıkarıldı.
Bulgaristan maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci, Gürcistan karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı öncesinde kadroda zorunlu değişikliğe gidildiği bildirildi.
Açıklamada, “İrfan Can Kahveci, Bulgaristan maçında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Sağlık kontrollerinin ardından tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu” ifadelerine yer verildi.