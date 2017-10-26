İş dünyası Turkcell Platinum Golf'te buluştu

26 Ekim 2017

Üç gün boyunca 200’ü aşkın golf tutkununun şampiyonluk için kıyasıya mücadele ettiği Turkcell Platinum Golf Turnuvasının kazananları belli oldu.

Turkcell Platinum Golf Challenge’a, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun yanı sıra Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet eski Bakanı Fikret Ünlü ve Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve tanınmış iş adamları Nihat Özdemir, Cemal Kalyoncu, Erhan Kamışlı, Hakan Çarmıklı, Ahmet Hanif, Erdem Kıramer, Sabri Yiğit ve Mehmet Ziylan katıldı.

Turnuvada ayrıca, Cansen Başaran Symes, Beyhan Goldman Benardete, Pervin Topbaş, Demet Hanif, Binnur Egeli, Didem Aras ve Necmiye Yazıcı gibi cemiyet dünyasının önde gelen kadın golfçüleri de mücadele etti. Erkekler C kategorisinde yarışan Nihat Özdemir kendi kategorisinde birinciliği elde etti.

Turkcell Platinum Golf Challenge Kazananları

Erkekler A: Yusuf Teoman

Erkekler B: Jang Won Kim

Erkekler C: Nihat Özdemir

Kadınlar A: Hyun Jin Kim

Kadınlar B: Merve Hıdıroğlu