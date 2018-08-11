İşitme Engelliler Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

11 Ağustos 2018

İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, finalde Ukrayna'yı 4-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Hammnarby IP Stadı'nda oynanan final maçından Türkiye, 4. dakikada Kazım Kılıç, 12. dakikada Ahmet Ergin, 33. dakikada Emrecan Dönmez, 61. dakika Serkan Aydın'ın golleriyle 4-0 galip ayrıldı ve Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Turnuvanın en iyi oyuncusu ise milli futbolcu Emrecan Dönmez seçildi.

Maçın ardından sahadaki milli futbolcular, yedek kulübesindeki oyuncular ile teknik ve idari ekip, büyük sevinç yaşadı. Milli futbolcular, kupa mutluluğunu tribündeki 500'e yakın gurbetçi taraftarla paylaştı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende, hakemlere plaketleri verildi. Ay-yıldızlı futbolcular, ikincilik madalyasını alan Ukraynalı futbolcuları ve teknik heyeti alkışlayarak teselli etti. Kupayı Uluslararası İşitme Engelliler İsveç Federasyonu Başkanı Björn Reyn'in elinden alan milli futbolcular, sahada şampiyonluk turu attı.

Maçın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Milli Takım Teknik Direktörü Ali Metin, Türk milletine böyle bir gurur yaşattıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Erken gelen bir golle maçı kopardıklarını belirten Metin, ''Ukrayna iyi bir takım. Onları önde yaptığımız presle etkisiz hale getirdik. Şampiyonluğu hak ettik. Ekibime, futbolcularıma ve buraya kadar gelip bizi destekleyen seyircilerimize teşekkür ediyorum. Bu kupayı da onlara armağan ediyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu'ndan kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İsveç'te düzenlenen İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda birbirinden güçlü rakiplerini mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan işitme engelli milli futbolcularımızı yürekten kutluyorum. Gösterdikleri üstün çabayla engellerini aşan milli takımımız, kazanılan şampiyonlukla ülkemizi gururlandırmıştır. Milletimizi sevince boğan milli takımımızın elde ettiği başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı'mızın başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA