İsmail Kartal istifa etti mi, geri döndü mü? Kartal ayrıldı mı?
Roma açı sonrası İsmail Kartal istifa ettiğini duyururken Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise istifayı kabul etmedi. Bugün sıcak gelişmeler yaşanırken "İsmail Kartal istifa etti mi, geri döndü mü" soruları peş peşe geliyor.
Lige iyi başlayamayan Fenerbahçe'de İsmail Kartal tartışılmaya başlanmıştı. 1-1 berabere biten Roma maçı sonrası Kartal istifa kararı aldı. Aziz Yıldırım deveye girerek "İsmail Kartal görevinin başındadır" açıklaması yaptı. Kartal bugün idmana katılmazken şimdi sıkça "İsmail Kartal istifa etti mi, geri döndü mü" sorusu geliyor.
İsmail Kartal istifa etti mi, geri döndü mü?
Uzun uğraşlara rağmen İsmail Kartal ikna edilemezken Kartal bugünkü idmana da çıkmadı.
Fenerbahçe 14 Eylül Pazartesi günü Gaziantep FK maçına çıkacak ve takımın başında Dirk Kuyt olacak.