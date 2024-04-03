İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'e gözaltı

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı olduğu 2018-2023 yıllarında bazı sözleşmelerde yolsuzluk yapmakla suçlanan ve yurt dışında bulunan Luis Rubiales, havalimanında gözaltına alındı.

Hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarının başladığı 20 Mart tarihinde özel işleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Rubiales, 6 Nisan olarak açıkladığı İspanya'ya dönüş tarihini öne çekerek Madrid tarifeli bir uçakla bugün Adolfo Suarez-Barajas Havalimanına geldi.

Jandarmaya bağlı özel operasyon biriminin ekipleri tarafından bir süre uçakta bekletilen Rubiales, daha sonra pasaport kontrolünden geçirilmeden pistte bekleyen bir araca bindirilerek gözaltına alındı.

Rubiales'in ifade vermesinin ardından durumunun ne olacağıyla ilgili bir bilgi verilmedi.

46 yaşındaki Rubiales'in gelişini görüntülemek için havalimanı terminalinin çıkış kapısında kalabalık bir basın grubu bekledi.

Madrid'in Mahadahonda ilçesindeki 4 Nolu Asliye Hukuk Mahkemesi'nin başlattığı soruşturmada Rubiales, 2020-2022 yılları arası başta olmak üzere başkan olduğu dönemde RFEF ile bağlantılı bazı sözleşmelerde bir inşaat firmasından 3,8 milyon Euro temin etmek ve diğer işlerden de toplamda 530 bin Euro komisyon almakla suçlanıyor.

İspanya resmi haber ajansı EFE, jandarma özel operasyon biriminin, RFEF'in işlerini yapan inşaat şirketi Gruconsa ile yapılan sözleşmelerden Rubiales'in komisyon aldığından ve eski bir futbolcu olan yakın arkadaşı Francisco Javier Martin'in şirketi üzerinden bu komisyonları kendisine aktardığından şüphelendiğini iddia etti.

Organize Suç ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının talimatıyla jandarmanın 20 Mart'ta başlattığı operasyonda, RFEF'in merkez ofisi, Rubiales'in Granada'daki evi ve bazı iş yerlerinde aramalar yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında Dominik Cumhuriyeti polisi de Rubiales'in bu ülkede kaldığı evde arama gerçekleştirmişti.

Rubiales'in ayrıca, İspanya Süper Kupası'nın Suudi Arabistan'da oynanması için bu ülke ile RFEF arasında yapılan sözleşmelerde de komisyon aldığı iddia ediliyor.

RFEF'in Suudi Arabistan ile yaptığı anlaşmada aracılığı eski futbolcu Gerard Pique'nin sahibi olduğu bir şirket yapmış ve çok yüksek miktarda komisyon alındığına dair iddialar İspanyol basınında yer almıştı.

Rubiales hakkındaki suçlamaları kabul etmedi

Rubiales, Domonik Cumhuriyeti'nde iken La Sexta televizyonuna verdiği röportajda, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, banka hesabındaki paraları tamamen çalışarak ve tasarruf ederek elde ettiğini söyledi.

Eski RFEF Başkanı Rubiales, Kadınlar Futbol Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'nın kupa töreninde İspanyol futbolcu Jenni Hermoso'yu dudaklarından öpmesinden sonra artan eleştirilerin ardından Eylül 2023'te istifa etmek zorunda kalmıştı.

Rubiales ve Hermoso arasında geçen olayla ilgili açılan soruşturmada savcılık, Jenni Hermoso'yu rızası olmadan öptüğü için 1 yıl ve bu futbolcuya baskı yaptığı gerekçesiyle 1,5 yıl olmak üzere Rubiales hakkında toplam 2,5 hapis cezası talep etti.

Savcılık, aynı davada Hermoso'ya baskı yaptıkları için eski RFEF Spor Direktörü Albert Luque ve eski İspanya Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Jorge Vilda için de birbuçakar yıl hapis istedi.

Ulusal Mahkeme hakimi, soruşturmayla ilgili kararını henüz vermedi.