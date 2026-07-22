İstanbul Başakşehir-Inter Turku karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi Inter Turku'yu konuk edecek. Karşılaşmanın hakemleri ve takım kadroları belli oldu.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir ile Finlandiya ekibi Inter Turku arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Juan Martinez Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez (İspanya)
İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Ba, Karbownik, Umut Güneş, Kemen, Yusuf Sarı, Brnic, Shomurodov, Bertuğ Yıldırım
Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Laine, Ampofo, Tuominen, Essomba, Jephta, Conteh