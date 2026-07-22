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İstanbul Başakşehir-Inter Turku karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi Inter Turku'yu konuk edecek. Karşılaşmanın hakemleri ve takım kadroları belli oldu.

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İstanbul Başakşehir-Inter Turku karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir ile Finlandiya ekibi Inter Turku arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Juan Martinez Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez (İspanya)

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Ba, Karbownik, Umut Güneş, Kemen, Yusuf Sarı, Brnic, Shomurodov, Bertuğ Yıldırım

Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Laine, Ampofo, Tuominen, Essomba, Jephta, Conteh

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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