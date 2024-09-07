İstanbul Boğazı’nda 100 yelkenli rüzgarla dans edecek

İstanbul Boğazı, 19-22 Eylül tarihlerinde 23. kez düzenlenecek olan Bosphorus Cup’a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl, 11 ülkeden 100 takımın katılacağı yarışta, Bulgaristan, Romanya, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Fransa, Slovenya, Rusya, Gürcistan, Yunanistan ve İngiltere’den 1.000'e yakın sporcu yer alacak.

Türkiye’den doğup dünyaya açılan spor etkinliğinin bu yılki teması "Rüzgarlar Tiyatrosu" olarak belirlendi. Bu tema, İstanbul Boğazı’nı bir tiyatro sahnesi olarak ele alarak, boğazın mimarisi, doğası ve rüzgarıyla birleşen bir görsel şölen sunmayı hedefliyor.

"Rüzgarlar Tiyatrosu" temasıyla gerçekleşecek yarışın kupa devir teslim töreni, İş Bankası’nın Visa logolu kredi kartı Maximiles Black premium partnerliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Karaca ve Nissan'ın senior partnerliğiyle gerçekleştirildi.

Bosphorus Cup’ın 23. yılına özel olarak Çırağan Palace Kempinski İstanbul ev sahipliğinde düzenlenen törende, 2023 yılı kazananı Fenerbahçe Doğuş Takımı, kupayı yeni sahibine verilmek üzere organizasyona teslim etti. Bu yıl 100 yelken takımının mücadele edeceği 23. Bosphorus Cup'ın kupa devir teslim törenine, organizasyonu düzenleyen Bosphorus Cup kurucusu Orhan Refik Gorbon, Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radthe, İş Bankası Ödeme Sistemleri Ekosistem Müdürü Hüsnü Mete Güneş, Karaca Giyim Genel Müdürü Cihat Özbekli, Nissan Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Umut Kır ve 2023 Overall Birincisi Fenerbahçe Doğuş Takımı adına Takım Kaptanı Barış Koncagül katıldı.

Bosphorus Cup 23 yıldır aralıksız düzenleniyor

Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon, "23. kez düzenlenecek olan Bosphorus Cup için 'Rüzgarlar Tiyatrosu' temasını seçmemizin arkasında, İstanbul Boğazı’ndaki yelken yarışlarının eşsiz doğasını vurgulama isteği yatıyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Boğaz, bir sahneye dönüşecek ve yelkenciler, rüzgarla buluşacak. İstanbullular ve yelken severlere rüzgarları hatırlatmak amacıyla bu temayı belirledik. İstanbul büyük bir tiyatro sahnesi, rüzgar ise başrol oyuncusu. Yelkenciler, onun rehberliğinde takımlarını yönlendirecek ve yelken açacaklar.

İstanbul’un benzersiz manzarasında, yelken sporunu daha da ileri taşımak ve şehrimizin kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmak için buradayız. Ayrıca, İstanbul Boğazı'nın daha önce görmediği 30 metrelik iki yelkenlinin de yarışacağı bu etkinlikte, yeni oluşumumuz olan Bosphorus Cup Art + Architecture’ı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Boğazın sanat ve mimariyle buluştuğu bu yeni platformda, Boğaz’ın ritmiyle uyum içinde bir kültür ve sanat platformu yaratmayı amaçladık. Bu oluşumun ilk projesine özel olarak, RemDans Proje Topluluğu ile bir performans gerçekleştireceğiz" dedi.