İstanbul, L’Etape Türkiye’ye hazır: 50 ülkeden sporcu pazar günü pedal çevirecek

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Tour de France’ın amatör serisi, L’Etape Türkiye by Tour de France, 12 Ekim Pazar günü İstanbul’da ikinci kez düzenlenecek.

Beykoz Spor Ormanı’ndan start alacak yarışta bisikletçiler, Asya’dan Avrupa’ya uzanan parkurda kıtalararası bir deneyim yaşayacak.

“İstanbul, böylesi zorlu bir organizasyona hazır”

Organizasyonun ev sahipliğini üstlenen 78 Event’in Genel Müdürü Ömer Kafkas, bu önemli etkinliğin Türkiye’de ikinci kez yapılmasından büyük gurur duyduklarını söyledi.

Kafkas, “Tour de France dünyadaki en güçlü spor markalarından biri. Türkiye’yi sporla markalaştırmak istiyoruz. L’Etape Türkiye, binlerce amatör sporcuyu buluşturan, iletişim gücü yüksek bir organizasyon. Kıtalararası geçiş özelliğiyle dünyadaki en iddialı yarışlardan birine ev sahipliği yapıyoruz. İstanbul olarak böylesi zorlu bir organizasyona tamamen hazırız” dedi.

Sporcular iki denizi aynı anda görecek

105 kilometrelik uzun parkur Beykoz Spor Ormanı’ndan başlayarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Avrupa’ya geçecek, ardından Seyrantepe rotasıyla yeniden Asya’ya dönülerek Riva’da sona erecek.

Kafkas, “Sporcular iki denizi de aynı anda görebilecek. İstanbul’un doğası, şehir dokusu, köy yaşamı ve ormanları bu parkurda birleşiyor. 50 kilometrelik kısa parkurda da kıtalararası geçiş heyecanı yaşanacak. Üstelik parkur tamamen trafiğe kapalı olacak” ifadelerini kullandı.

50 ülke katılıyor, 3 milyar kişiye ulaşacak

Organizasyonun Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle uluslararası bir boyuta taşındığını belirten Kafkas, “Yarış ve ödül töreni Türkiye’de 3 kanalda 4,5 saat kesintisiz yayınlanacak.

Ayrıca 80 ülkede, 180 kanalda gösterilecek. Geçen yıl 2,8 milyar iletişim değeri elde etmiştik, bu yıl hedefimiz 3 milyar. Yaklaşık 50 ülkeyi Türkiye’de ağırlıyoruz” dedi.

Spor turizmine büyük katkı

L’Etape Türkiye’nin ülke ekonomisine de önemli katkı sağladığını belirten Kafkas, “Spor turizmi milyar dolarlık bir sektör. Bu tür organizasyonlar Türkiye’nin tanıtımına büyük güç katıyor. 2 bin sporcu ve aileleriyle birlikte yüzlerce otelde konaklıyor, günlerce şehirde kalıyor. Bu da ciddi bir ekonomik hareketlilik yaratıyor” şeklinde konuştu.

“Tüm İstanbulluları Beykoz Spor Ormanı’na bekliyoruz”

Kafkas, açıklamasını şu çağrıyla tamamladı:

“Bu heyecana herkesi ortak olmaya davet ediyoruz. Yaklaşık 2 bin sporcunun katılacağı yarış, sadece bir spor etkinliği değil; İstanbul’un enerjisini, doğasını ve spor sevgisini yansıtan bir şölen olacak. Tüm İstanbulluları Beykoz Spor Ormanı’na bekliyoruz.”