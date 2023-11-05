İstanbul Maratonu'nda tüm madalyalar Kenyalıların!
45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Panuel Mkungo, kadınlarda ise Beatrice Cheptoo kazandı. Her iki koşuda da tüm madalyalar Kenyalı sporculara gitti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğundaki 45. İstanbul Maratonu bugün koşuldu.
Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Panuel Mkungo, 2 saat 10 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı.
Maratonda aynı ülkeden Benard Cheruiyot Sang 2 saat 12 dakika 41 saniyelik derecesiyle ikinci, James Kiplagat ise 2 saat 12 dakika 44 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.
Kadınlarda da Kenyalılar kazandı
Kadın koşusunda ise Kenyalı atlet Beatrice Cheptoo 2 saat 27 dakika 9 saniyelik derecesiyle ilk sırayı elde etti.
Maratonda aynı ülkeden Veronicah Njeri Maina, 2 saat 27 dakika 24 saniyelik süresiyle ikinci, Valentina Mateiko ise 2 saat 32 dakika 15 saniye ile üçüncü oldu.