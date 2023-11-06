İstanbul Maratonu'nda zafer Kenyalı atletlerin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 45’inci İstanbul Maratonu dün koşuldu. Maratonun startı, saat 09.00'da Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre öncesinden verildi.

Maratonun başlama işaretini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur birlikte verdi. Maraton, ‘Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu’ unvanını taşıyor ve Dünya Atletizm Birliği’nin ‘Gold Label’ kategorisinde yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet Takımı'nın öncü çıkışıyla başlayan 45. İstanbul Maratonu'nda 2019’un galibi ve parkur rekorunun sahibi Daniel Kibet, 2020'nin şampiyonu Benard Sang ve geçen yılın birincisi Robert Kipkemboi de şampiyonluk için mücadele etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, start öncesi yaptığı konuşmada, dünyanın en güzel maratonlarından birinde olduklarını belirterek, "İstanbul’da harika bir gün.

Dünyanın en özel güzel maratonlarından birisindeyiz. 45. kez koşulacak ve bugün çok özel bir gün. İki kıta arasında koşuluyor ve dünyada benzeri yok. Umuyorum ki bin yıllar sürecek Cumhuriyetimizin varlığında bu koşu da İstanbul’da hep var olsun.

İstanbul dünyanın medeniyet beşiği, koşulan her alan sizlere çok özel deneyimler yaşatacak. 15 ülkeden 20 takımın katıldığı 140 sporcu ile 4 etaptan oluşan uluslararası bike yarışımızı 28 Eylül’de yapmıştık. Maratona kardeş ekledik. Bugün de kurduğumuz bisiklet takımı öncü çıkış yapacak. Kıtalararası yarışı ikilemiş olduk. Barış için, Atatürk için koşalım" dedi.

Anadolu'dan Avrupa'ya

Maratona katılanlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a indi. Sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaştı. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapan atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete döndü.

Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçen sporcular, tramvay yolundan Sultanahmet Meydanı'na çıktı. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları’nın toplantı ve spor merkezi olan At Meydanı’nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erdi.

Hem kadın hem erkeklerde birincilik Kenyalı atletlerin

Maratonda erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo, 2 saat 10 dakika 35 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Maratonda aynı ülkeden Benard Cheruiyot Sang 2 saat 12 dakika 41 saniyelik derecesiyle ikinci, James Kiplagat ise 2 saat 12 dakika 44 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

Parkurda Kenyalı atlet Beatrice Cheptoo, 2 saat 27 dakika 9 saniyelik derecesiyle kadınlarda ilk sırayı elde etti. Maratonda aynı ülkeden Veronicah Njeri Maina, 2 saat 27 dakika 24 saniyelik süresiyle ikinci, Valentina Mateiko ise 2 saat 32 dakika 15 saniye ile üçüncü oldu.

"Tam da istediğimiz gibi bir dinamizm vardı"

Hem Cumhuriyet'in 100. yaşında hem de 2024'te bankanın 100. yaşında, 2 yıl süreyle İstanbul Maratonu'na destek sunan Türkiye İş Bankası, on binlerce kişinin heyecanına ortak oldu.

Türkiye'nin en büyük kitlesel spor etkinlikleri arasında yer alan maraton, bu yıl Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu adıyla gerçekleştirildi. Türkiye İş bankası Genel Müdürü Hakan Aran yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanında çok büyük bir coşkuyla kutlanan 29 Ekim'den tam bir hafta sonra bu kez benzer bir coşkunun İstanbul Maratonu ile yaşandığını ifade etti.

Aran, "İstanbul Boğazı, Cumhuriyet'in 100'üncü yaşında bir ucundan bir ucuna yüz binlerce insanın katılımıyla unutulmaz görüntülere sahne oldu. Bu yılki koşuda, tam da istediğimiz gibi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır bir canlılık ve dinamizm vardı. Dereceye girenleri kutluyorum "dedi.