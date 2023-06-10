İstanbul'da müthiş Şampiyonlar Ligi finali

İstanbul'un ikinci kez ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşı karşıya geliyor.

İlk devrede topla daha fazla oynayan taraf Manchester City oldu. Rakibini yarı sahasında karşılayan Inter ise hızlı hücumlarla pozisyona girmeye çalıştı. İngiltere ekibinin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, yaşadığı sakatlık sonrası 36. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Maça büyük ilgi gösteren ve takımlarını desteklemek için İstanbul'a gelen İngiliz ve İtalyan futbolseverler, karşılaşmanın başlamasına saatler kala çeşitli ulaşım araçlarıyla Atatürk Olimpiyat Stadı'na geldi.

Stat çevresinde coşkulu bir şekilde takımları lehine tezahüratlar yapan ve renkli görüntüler oluşturan sporseverler, başlama vuruşuna iki saat kala 72 bin kişilik Atatürk Stadı'nın tribünlerindeki yerlerini yavaş yavaş aldı.

Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Inter Kulübü Başkanı Steven Zhang, Manchester City Kulübünün sahibi Şeyh Mansur, Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da final mücadelesini tribünden takip etti.

Manchester City taraftarları açık mavi, Inter taraftarları ise koyu mavi formalarıyla tribünleri mavinin tonlarına bürüdü.

Inter taraftarı kuzey, Manchester City seyircisi ise güney tribününde yer aldı.

Ayrıca final için görevlendirilen 447 gönüllü, futbolseverlere yardımcı olmaya çalıştı.