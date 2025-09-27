İstanbul'da nefes kesen maç: Fatih Karagümrük 3-4 Trabzonspor
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fatih Karagümrük, Trabzonspor’u konuk etti. Mücadele bordo-mavili ekibin 4-3 üstünlüğüyle sonuçlandı. Gol yağmuru yaşanan maçın son dakikaları adeta nefes kesti.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü 4-3 yendi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Kazeem Olaigbe’nin pasında topla buluşan Christ Oulai, ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Ivo Grbic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
20. dakikada Felipe Augusto’nun pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Wagner Pina, pasını tekrar Felipe Augusto’ya çıkardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
28. dakikada Sam Larsson’un pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Tiago Çukur’un yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
35. dakikada sağ kanattan Wagner Pina'nın yaptığı ortada, penaltı noktası yakınından Paul Onuachu sırtı kaleye dönük yaptığı vole vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Ivo Grbic’in sağından ağlara gönderdi. 1-2
45+3. dakikada Oleksandr Zobkov pasında altıpas üzerinde topla buluşan Paul Onuachu, Atakan Çankaya ile yaşadığı ikili mücadele sonrası mücadelenin hakemi Mehmet Türkmen direkt olarak penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Türkmen, tekrar penaltı noktasını işaret etti.
45+8. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Paul Onuachu, yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle yolladı. 1-3
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Larsson, sağdan hareketlenen Gray'i gördü. Ceza sahası sağından Gray'in penaltı noktasına pasında tekrar topla buluşan Larsson'un müsait durumda bekletmeden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
65. dakikada Oulai'nin bekletmeden savunma arasına pasıyla ceza sahasında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Onuachu'nun şutunda kaleci Grbic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
83. dakikada soldan Arif Boşluk'un ortasında penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
88. dakikada Trabzonspor 4. golü buldu. Soldan Muçi'nin ortasında Savic, kafa pasıyla Jabol'ü gördü. Jabol'ün de kafa pasında Sikan meşin yuvarlağı altıpasta kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-4.
90+1. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Berkay Özcan'ın ara pasında sol çaprazda ceza sahasında topla buluşan Fofana'nın şutunda top ağlara gitti: 2-4.
90+2. dakikada Mısırlı.com Fatih Karagümrük bir gol daha buldu. Arif Boşluk'un hatalı geri pasında ceza sahasında topla buluşan Fofana'nın şutunda top filelerle buluştu: 3-4.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-3 üstünlüğüyle tamamlandı.