İstanbul'da VNL mücadelesi! Belçika, Kanada'yı 3-2 yendi
2025 Kadınlar Milletler Ligi'nin İstanbul etabında Belçika ile Kanada karşı karşıya geldi. Beş sete uzayan zorlu mücadelede kazanan taraf 3-2’lik skorla Belçika oldu. Böylece Belçika turnuvadaki üçüncü galibiyetini alırken, Kanada altıncı yenilgisini yaşadı. Karşılaşma 141 dakika sürdü.
2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul etabında oynanan karşılaşmada Belçika, Kanada'yı 3-2 mağlup etti.
Belçika üçüncü galibiyetini aldı
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve 141 dakika süren mücadelede Belçika, 22-25, 25-13, 21-25, 25-22 ve 18-16'lık setlerle galip geldi. Bu sonuçla Belçika, turnuvadaki üçüncü galibiyetini elde ederken, Kanada altıncı yenilgisini aldı.
Maçta Bulgaristan'dan Dobromir Dobrev ve Türkiye'den Erdal Akıncı hakem olarak görev yaptı.
Belçika kadrosu:
Herbots, Van Sas, Van Avermaet, Lemmens, Martin, Radovic (Rampelberg, Nagels, Demeyer, Verhelst, Koulberg, Debouck)
Kanada kadrosu:
Howe, Smrek, Thokbuom, Maglio, Pelland, Mitrovic (Georgiadis, Jost, Watson, Allard, Johnson, Surinx, Guezen, White, Borowski)
VNL güncel puan durumu (22 Haziran Pazar)