İstanbul'da VNL mücadelesi! Belçika, Kanada'yı 3-2 yendi

2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul etabında oynanan karşılaşmada Belçika, Kanada'yı 3-2 mağlup etti.

Belçika üçüncü galibiyetini aldı

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve 141 dakika süren mücadelede Belçika, 22-25, 25-13, 21-25, 25-22 ve 18-16'lık setlerle galip geldi. Bu sonuçla Belçika, turnuvadaki üçüncü galibiyetini elde ederken, Kanada altıncı yenilgisini aldı.

Maçta Bulgaristan'dan Dobromir Dobrev ve Türkiye'den Erdal Akıncı hakem olarak görev yaptı.

Belçika kadrosu:

Herbots, Van Sas, Van Avermaet, Lemmens, Martin, Radovic (Rampelberg, Nagels, Demeyer, Verhelst, Koulberg, Debouck)

Kanada kadrosu:

Howe, Smrek, Thokbuom, Maglio, Pelland, Mitrovic (Georgiadis, Jost, Watson, Allard, Johnson, Surinx, Guezen, White, Borowski)

VNL güncel puan durumu (22 Haziran Pazar)