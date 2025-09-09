İstanbul'dan 100 milyon euroya yelken açılacak

Hamide HANGÜL

Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek or­ganizasyona ilişkin bilgiler ve­ren Bosphorus Cup’ı düzenle­yen ORG Sports Management kurucusu Orhan Gorbon, orga­nizasyonun İstanbul’un tanıtı­mına da büyük katkı sunacağını belirtti. Dünyanın hiçbir yerin­de İstanbul Boğazı’ndaki gibi tarihi bir lokasyonda gerçekle­şen başka bir yelkenli yarışı ol­madığına işaret eden Gorbor, ayrıca yarışlara yönelik hazır­lattıkları görüntüleri Çin’den Hawaii’ye kadar dünya bası­nına servis ettiklerini söyledi.

Bu yıl yarışlara 30 tekneyle bir­likte 400 yabancı yelkencinin katılacağını, ayrıca yarışçıla­rın ailesi ve arkadaş çevresiy­le İstanbul’a gelenlerin sayısı­nın bin kişiyi aşacağına dikkati çeken Gorbon, “Bütün Kalamış yelkencilerle doluyor. Bu yıl 10 tekne Romanya’dan gelecek, oradan katılım yüksek. Sonra Bulgaristan, Yunanistan’dan da tekne katılımı yüksek. Dubai, İtalya, İngiltere, Slovenya gi­bi ülkelerden de katılım var. Bu yarışlarda motor kullanılmıyor, tamamen rüzgâr gücüyle yapı­lıyor” diye konuştu.

“Gelenler, normal turistin dört katı harcama yapıyor”

Yarış için gelenlerin gelir dü­zeyinin yüksek olduğuna vur­gu yapan Gorbon, şunları söy­ledi: “Tüm dünyadan seyirciler gelecek bu yarışları izlemeye, günlerce konaklama yapacak. Bu yarış için gelenler normal bir turiste göre 4 kat daha faz­la harcama yapıyorlar. Yaban­cıların yanı sıra, Türkiye’nin farklı şehirlerinden de gelen sporcular da harcama yapacak. Bu yıl yarışların İstanbul’a 100 milyon euro katkı sağlaması­nı bekliyoruz.” Princes’ Palace Resort Kurucusu Dr. Bahri Ak­dağ ise “Bu özel yarışın burada başlaması adaya ve denizcilik geleneğine ayrı bir anlam katı­yor" dedi.

İlk kez Büyükada çıkışlı

Bosphorus Cup öncesi düzenlenen basın toplantısında verilen bilgilere göre, üç gün sürecek yarışlar için 18 Eylül’de Caddebostan açıklarında şamandıra yarışları yapılacak. 19 Eylül’de bu yıl ilk kez Büyükada çıkışlı Prens adaları etrafında ve 20 Eylül’de ise İstanbul Boğaz’ında, Beşiktaş– Anadolu Hisarı arasında gerçekleşecek yarışlar ile şampiyon belirlenecek. Ortalama 40 fit uzunluğunda yaklaşık 60 tekne yarışlara katılacak. Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Dubai ve İsviçre gibi ülkelerden uluslararası katılım gerçekleşecek.