İstanbul'dan 100 milyon euroya yelken açılacak
Türkiye’nin, dünyada en çok ilgiyle takip edilen spor organizasyonlarından Bosphorus Cup, 17-20 Eylül tarihleri arasında İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilecek. Bu yıl 24’üncüsü düzenlenecek yelken yarışlarında, 10 farklı ülkeden yerli ve yabancı bin yelkenci ve 60 tekne mücadele edecek. Üç gün serecek yelken yarışlarının ekonomiye 100 milyon euro katkı sağlaması bekleniyor.
Hamide HANGÜL
Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek organizasyona ilişkin bilgiler veren Bosphorus Cup’ı düzenleyen ORG Sports Management kurucusu Orhan Gorbon, organizasyonun İstanbul’un tanıtımına da büyük katkı sunacağını belirtti. Dünyanın hiçbir yerinde İstanbul Boğazı’ndaki gibi tarihi bir lokasyonda gerçekleşen başka bir yelkenli yarışı olmadığına işaret eden Gorbor, ayrıca yarışlara yönelik hazırlattıkları görüntüleri Çin’den Hawaii’ye kadar dünya basınına servis ettiklerini söyledi.
Bu yıl yarışlara 30 tekneyle birlikte 400 yabancı yelkencinin katılacağını, ayrıca yarışçıların ailesi ve arkadaş çevresiyle İstanbul’a gelenlerin sayısının bin kişiyi aşacağına dikkati çeken Gorbon, “Bütün Kalamış yelkencilerle doluyor. Bu yıl 10 tekne Romanya’dan gelecek, oradan katılım yüksek. Sonra Bulgaristan, Yunanistan’dan da tekne katılımı yüksek. Dubai, İtalya, İngiltere, Slovenya gibi ülkelerden de katılım var. Bu yarışlarda motor kullanılmıyor, tamamen rüzgâr gücüyle yapılıyor” diye konuştu.
“Gelenler, normal turistin dört katı harcama yapıyor”
Yarış için gelenlerin gelir düzeyinin yüksek olduğuna vurgu yapan Gorbon, şunları söyledi: “Tüm dünyadan seyirciler gelecek bu yarışları izlemeye, günlerce konaklama yapacak. Bu yarış için gelenler normal bir turiste göre 4 kat daha fazla harcama yapıyorlar. Yabancıların yanı sıra, Türkiye’nin farklı şehirlerinden de gelen sporcular da harcama yapacak. Bu yıl yarışların İstanbul’a 100 milyon euro katkı sağlamasını bekliyoruz.” Princes’ Palace Resort Kurucusu Dr. Bahri Akdağ ise “Bu özel yarışın burada başlaması adaya ve denizcilik geleneğine ayrı bir anlam katıyor" dedi.
İlk kez Büyükada çıkışlı
Bosphorus Cup öncesi düzenlenen basın toplantısında verilen bilgilere göre, üç gün sürecek yarışlar için 18 Eylül’de Caddebostan açıklarında şamandıra yarışları yapılacak. 19 Eylül’de bu yıl ilk kez Büyükada çıkışlı Prens adaları etrafında ve 20 Eylül’de ise İstanbul Boğaz’ında, Beşiktaş– Anadolu Hisarı arasında gerçekleşecek yarışlar ile şampiyon belirlenecek. Ortalama 40 fit uzunluğunda yaklaşık 60 tekne yarışlara katılacak. Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Dubai ve İsviçre gibi ülkelerden uluslararası katılım gerçekleşecek.