İşte haftanın maçları
Süper Lig ve TFF 1. Lig’de 16. hafta maçları oynanacak.
Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 16. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig gruplarında 17. hafta maçları ile ilk devre sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Yarın:
14.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Ankara 19 Mayıs)
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
19.30 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)
17 Aralık Pazar:
14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor (Manisa 19 Mayıs)
14.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
19.30 Beşiktaş-Osmanlıspor (Vodafone Park)
18 Aralık Pazartesi:
20.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova)
20.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor (Ülker)
TFF 1. Lig
Bugün:
18.00 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep (Balıkesir Atatürk)
Yarın:
13.00 Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)
13.00 Gaziantepspor-Denizlispor (Gaziantep)
15.30 Çaykur Rizespor-Ümraniyespor (Çaykur Didi)
17 Aralık Pazar:
13.00 Elazığspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Elazığ Atatürk)
13.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova)
15.30 MKE Ankaragücü-Grandmedical Manisaspor (Ankara 19 Mayıs)
18.00 Samsunspor-Akın Çorap Giresunspor (Samsun 19 Mayıs)
18 Aralık Pazartesi:
18.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup
Yarın:
13.30 İnegölspor-Sivas Belediyespor (İnegöl İlçe)
13.30 Sancaktepe Belediyespor-Mersin İdmanyurdu (Maltepe Hasan Polat)
13.30 Sarıyer-Tuzlaspor (Yusuf Ziya Öniş)
17 Aralık Pazar:
12.00 Eyüpspor-Menemen Belediyespor (Esenler)
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Tokatspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
13.30 Etimesgut Belediyespor-Bucaspor (Etimesgut Belediye Atatürk)
13.30 Afjet Afyonspor-Hatayspor (Afyonkarahisar Yeni Şehir)
13.30 Kocaeli Birlikspor-Bodrum Belediye Bodrumspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)
13.30 Kastamonuspor 1966-Keçiörengücü (Gazi)
Beyaz Grup
Yarın:
13.30 Hacettepe-Konya Anadolu Selçukspor (TCDD Ankara Demirspor)
13.30 Pendikspor-Ottocool Karagümrük (Pendik)
17 Aralık Pazar:
13.00 Kipaş Kahramanmaraşspor-Şanlıurfaspor (12 Şubat)
13.00 Gümüşhanespor-Altay (Gümüşhane Yenişehir)
13.30 Silivrispor-Niğde Belediyespor (Silivri)
13.30 Bandırmaspor-Sakaryaspor (17 Eylül)
13.30 Zonguldak Kömürspor-Nazilli Belediyespor (Karaelmas Kemal Köksal)
13.30 BUGSAŞ Spor-Fethiyespor (Ankara OSTİM)
13.30 Karşıyaka-SBS İnşaat Kırklarelispor (İzmir Atatürk)
TFF 3. Lig
1. Grup
Yarın:
13.30 Bergama Belediyespor-Kemerspor 2003 (14 Eylül)
17 Aralık Pazar:
13.00 Batman Petrolspor-Çatalcaspor (16 Mayıs)
13.00 Bayburt Grup Özel İdare-Orhangazi Belediyespor (Genç Osman)
13.00 Ofspor-Çanakkale Dardanel (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bayrampaşa (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
13.30 Kozan Belediyespor-Yomraspor (İsmet Atlı)
13.30 Yeni Altındağ Belediyespor-12 Bingölspor (TCDD Ankara Demirspor)
13.30 Halide Edip Adıvarspor-Erzin Belediyespor (Vefa)
13.30 Erbaaspor-Düzcespor (Erbaa İlçe)
2. Grup:
17 Aralık Pazar:
13.00 1461 Trabzon-Van Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Gölcükspor (13 Şubat)
13.00 Yeni Orduspor-Erokspor (19 Eylül)
13.00 Pazarspor-Ankara Demirspor (Pazar İlçe)
13.30 Anadolu Bağcılarspor-Tire 1922 (Bağcılar Mahmut Bey)
13.30 Yeşil Bursa-Diyarbekirspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
13.30 Kırıkhanspor-Turgutluspor (Kırıkhan İlçe)
13.30 Ergene Veli Meşespor-Kayseri Erciyesspor (Lüleburgaz 8 Kasım)
13.30 Muğlaspor-Darıca Gençlerbirliği (Muğla Atatürk)
3. Grup
Yarın:
13.00 Arsinspor-Utaş Uşakspor (Arsin İlçe)
13.30 Payasspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Payas İlçe)
13.30 Kocaelispor-Ankara Adliyespor (İzmit İsmet Paşa)
17 Aralık Pazar:
13.00 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Osmaniyespor (Siverek Firkan Tüysüz)
13.00 Cizrespor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Cizre İlçe)
13.30 Tarsus İdmanyurdu-Sultanbeyli Belediyespor (Tarsus İlçe)
13.30 Çorum Belediyespor-Karacabey Birlikspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
13.30 Aydınspor 1923-Tekirdağspor (Adnan Menderes)
18 Aralık Pazartesi:
13.00 Elaziz Belediyespor-Kızılcabölükspor (Elazığ Atatürk)
Kaynak: AA