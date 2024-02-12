İşte Türkiye futbol tarihinin transfer ‘en’leri

Emre ERGÜL

KPMG SportsBusiness ekibinin Türkiye futbol tarihinde gerçekleşen transferlere ilişkin yaptığı analize göre Galatasaray'ın Fransız sağ bek oyuncu Sacha Boey, 30 milyon euro karşılığında Bayer Münih'e transfer olarak Türkiye futbol ligi tarihinin en yüksek bonservis bedeli ile satılan oyuncu unvanını elde etti. İşte incelemede dikkat çeken diğer rakamlar:

-10 milyon euro ve üzerinde bonservis ödenen toplam 13 futbolcu oldu. 7 futbolcu Galatasaray, 5 futbolcu Fenerbahçe, 1 futbolcu ise Beşiktaş tarafından transfer edildi. En yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcu ise 17 milyon 50 bin euro ile Porto'dan Galatasaray'a transfer olan Mario Jardel.

- En yüksek bonservis bedeli ile transfer edilen 5 Türk futbolcunun tamamı Fenerbahçe formasını giydi. Cengiz Ünder 15 milyon euro ile en yüksek bonservis ödenen Türk futbolcu unvanını elde ederken, 9 milyon euroya transfer olan Mehmet Topuz, 7 milyon 250 bin euro bonservis ödenen Alper Potuk, 7 milyon euro bonservis bedeli bulunan İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan ise onu takip eden oyuncular oldu.

-Fenerbahçe 13, Galatasaray 6, Beşiktaş ise 2 futbolcusunun satışını 10 milyon euro ve üzerinde bonservis bedeli ile gerçekleştirdi. Listede yer alan diğer takımlar ise Başakşehir (2), Trabzonspor (1) ve Kasımpaşa (1) oldu.

-Farklı bir takımdan transfer edilen ve sonrasında satışından en yüksek kâr elde edilen futbolcu 24 milyon 350 bin euro kâr ile Galatasaray'dan Bayer Münih'e geçen Sacha Boey oldu. Sacha Boey 2021 yılında Rennes takımından 5 milyon 650 bin euro bonservis bedeli ile transfer edilmişti. İkinci sırada bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelen ve 22 milyon 500 bin euro kâr edilen Cenk Tosun yer alıyor. Fenerbahçe, Eljif Elmas'tan 17 milyon 520 bin euro, Vedat Muriqi'den 15 milyon 400 bin euro, Kim Mİn-Jae'den ise 15 milyon 50 bin euro kâr etti.

-17 milyon 700 bin euro bonservis ile transferi gerçekleşen Eljif Elmas, yüzdesel olarak en çok değer kazanan oyuncu oldu. 2017 yılında 180 bin euro bonservis ile Robotnicki'den transfer edilen Elmas, yalnız 2 yıl içerisinde bonservis bedelini 98 kat artırarak, Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer oldu.

- Satışından 10 milyon euro ve üzerinde gelir elde edilen toplam 25 futbolcu olurken, listede 6 Türk futbolcu (Cenk Tosun, Arda Güler, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Arda Turan, Ozan Kabak) yer aldı. Satışından en yüksek kazanç elde edilen Türk futbolcu ise 22 milyon 500 bin euro bonservis tutarı ile 2018 yılında Beşiktaş'tan Everton'a transferi gerçekleşen Cenk Tosun oldu.

-Takımların altyapısından yetişen futbolcular arasında en yüksek bonservis bedeli ile satışı gerçekleştirilen oyuncu 13 yaşından beri Fenerbahçe altyapısında bulunan ve 20 milyon euro bonservis ile Real Madrid'e transfer olan Arda Güler oldu. Arda'yı takip eden oyuncular 18 milyon 500 bin euro bonservis ile Trabzonspor altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı ve 13 milyon euro bonservis ile Galatasaray altyapısından yetişen Arda Turan.

-Altyapısından yetiştirdiği oyuncuların 7 milyon 500 bin euro ve üzerinde bonservis bedeli ile satışını gerçekleştiren takımlar arasında, listede yer alan 7 futbolcudan 4'ünü altyapısında yetiştiren Trabzonspor öne çıktı.