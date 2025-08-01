İtalya uçağına bindi: Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'un yeni adresi belli oluyor!

Beşiktaş altyapısından yetişen ve genç yaşında A Takım'a yükselerek dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy, Serie A ekibi Cagliari ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İtalya’ya gitti. 19 yaşındaki oyuncu, İstanbul Havalimanı’ndan kalkan uçakla İtalya’ya hareket etti.

Sağlık kontrolü ve transfer detayları

İtalyan gazeteci Di Marzio’nun haberine göre, Semih Kılıçsoy yarın Cagliari’nin sağlık kontrolünden geçecek. Transferin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama modeliyle gerçekleşmesi bekleniyor.

Anlaşmaya göre Cagliari, Beşiktaş’a 1 yıllık kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro ödeyecek. Zorunlu satın alma maddesi devreye girdiğinde ise İtalyan kulübü, siyah-beyazlılara 12 milyon Euro bonservis ödeyecek. Ayrıca 2 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay da konuşulan sözleşme maddeleri arasında.

87 maç, 16 gol, 9 asist

Beşiktaş formasıyla A Takım düzeyinde 87 maça çıkan Semih, 16 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun siyah-beyazlı kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Semih Kılıçsoy’un transferiyle Beşiktaş, genç oyuncusundan hatırı sayılır bir gelir elde ederken, İtalya’da forma giyecek olması genç futbolcunun kariyeri açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.