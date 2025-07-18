İtalyan basını duyurdu! De Laurentiis inadı bıraktı: Victor Osimhen Galatasaray'da!

Victor Osimhen transferinde son viraj aşıldı. Galatasaray, Napoli’nin yıldız golcüsüyle prensip anlaşmasına vardı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Taraflar, uzun süren pazarlıkların ardından anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in tüm şartlarını kabul ederken bunlardan en dikkat çekeni ise “Serie A yasağı” oldu. Galatasaray, Osimhen’i transfer ettikten sonra oyuncuyu iki sezon boyunca İtalya’ya satamayacak. Bu şart, Napoli yönetiminin talebi doğrultusunda sözleşmeye eklendi ve ihlali halinde ağır yükümlülükleri bulunuyor.

La Gazetta della Sport'un haberine göre; Galatasaray, Victor Osimhen için 40 milyon euroluk bir ilk bonservis ödemesinin ardından kalan 35 milyon euroluk kısmı 2 taksit olacak şekilde 2026 yılına kadar tamamlayacak.

Toplamda 75 milyon euroya yakın bir maliyetle sonuçlanan bu transfer, Galatasaray ve Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olacak.

Aurelio De Laurentiis istekleriyle gündem oluyordu

Transferin sonuçlanmasının bu kadar gecikmesindeki en büyük sebebinin Aurelio De Laurentiis'in oyuncuyu yüksek bir bonservis bedeli ile Suudi Pro Lig takımlarından birisine satmak istemesi olduğuna inanılıyor. Aurelio De Laurentiis, bu süreçte Galatasaray'dan Osimhen transferi için talep ettiği pek çok haber ile gündeme gelmişti. Bunlardan en dikkat çekeni bir sonraki satıştan yüzde 20 pay istendiği yönünde ortaya atılan iddiaydı.

Victor Osimhen'in Galatasaray karnesi

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasını tüm kulvarlarda 41 kez giyen yıldız oyuncu, 37 kez gol sevinci yaşarken 8 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Osimhen’in bu yüksek form grafiği, sarı-kırmızılı ekibin hücum gücüne büyük katkı sunması bekleniyor.

Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Tarafların, son ödeme ve garanti prosedürlerini tamamladıktan sonra kamuoyuna duyuru yapacağı ifade ediliyor.