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İzmir'de ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray'ın 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edeceği kritik maçta ilk 11'ler açıklandı.

İzmir'de ilk 11'ler belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda şampiyonluk için tek puana ihtiyacı olan Galatasaray ve rakibi Göztepe'nin ilk 11'leri belli oldu. 

İlk 11'ler şöyle:

Göztepe: Beto, Tayfur, Reis, Kosanovic, Leo, Selçuk, Rotman, Castro, Ghilas, Gouffran, Demba Ba

Galatasaray: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

Galatasaray'ın, bu akşam deplasmanda Göztepe ile oynayacağı sezonun son maçında alacağı bir beraberlik şampiyonluk için yeterli oluyor.

Şampiyonluk durumunmda Fatih Terim teknik direktör olarak Galatasaray'a 17. kupasını kazandıracak.

Son dakika galatasaray göztepe

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