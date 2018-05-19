İzmir'de ilk 11'ler belli oldu

19 Mayıs 2018

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda şampiyonluk için tek puana ihtiyacı olan Galatasaray ve rakibi Göztepe'nin ilk 11'leri belli oldu.

İlk 11'ler şöyle:

Göztepe: Beto, Tayfur, Reis, Kosanovic, Leo, Selçuk, Rotman, Castro, Ghilas, Gouffran, Demba Ba

Galatasaray: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

Galatasaray'ın, bu akşam deplasmanda Göztepe ile oynayacağı sezonun son maçında alacağı bir beraberlik şampiyonluk için yeterli oluyor.

Şampiyonluk durumunmda Fatih Terim teknik direktör olarak Galatasaray'a 17. kupasını kazandıracak.