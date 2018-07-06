Jack Wilshere’den Fenerbahçe'ye kötü haber

06 Temmuz 2018

Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile yollarını ayıran yıldız futbolcu Jack Wilshere ile Fenerbahçe yoğun olarak ilgilenirken, sarı-lacivertlilere İngiltere’den kötü haber geldi.

İngiliz The Guardian Gazetesi'nin yayımladığı haberde Wilshere'in West Ham United ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Haberde anlaşmanın ayrıntılarına da yer verilirken, İngiliz ekibinin 26 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

West Ham, Teknik Direktör Manuel Pellegrini'nin mayıs ayında takımın başına geçtiği günden beri Ryan Fredericks, Lukasz Fabianski ve Issa Diop'u kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'nin de Wilshere'i transfer etmek için yoğun çalışma içinde olduğu iddia ediliyordu.

Kaynak: İHA