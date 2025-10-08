Jhon Duran'dan Fenerbahçe camiasına sevindiren haber

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşma öncesinde çalışmalarına hız verdi.

Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman, milli takımlarda bulunan oyunculardan yoksun gerçekleştirildi.

Sabah yapılan idman, salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahaya geçen futbolcular, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas antrenmanı yaptı.

Günün ilk çalışması, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Jhon Duran sahaya döndü

Uzun süredir sahalardan uzak kalan Kolombiyalı forvet Jhon Duran, bireysel saha çalışmalarına başladı.

Tedavi sürecinin büyük bölümünü geride bırakan Duran’ın, önümüzdeki haftalarda takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.