Jilson Bango diz ameliyatı oldu

Angola Milli Takımı formasıyla mücadele ettiği Afrika Kupası'nda sol dizinden sakatlık yaşayan ve İstanbul'da yapılan kontrollerde ön çapraz bağ yırtığı tespit edilen Fenerbahçe Beko'lu Jilson Bango, operasyon geçirdi.

Medicana Ataşehir Hastanesi'nde diz ameliyatı olan Bango'nun sağlık durumuyla ilgili bilgi veren sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından Bango'ya geçmiş olsun dileklerini iletildi.