Jose Mourinho, ilk basın toplantısında 'sorulara' tepki gösterdi

Fenerbahçe'nin sözleşme imzaladığı Portekizli yıldız teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Proje üzerine Fenerbahçe'ye geldiğini aktaran Mourinho, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Mario Branco ile düzenlediği basın toplantısında samimi açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'nin haklarını savunmak için sesimi yükseltmem gerekirse bunu 2 kere düşünmem" ifadesinde bulunan deneyimli teknik direktör, "eskiden 'Ben Mourinho'yum.' diye şaka yapardım ama şimdi 'Ben Fenerbahçe'nin hocasıyım.' diye kendimi adlandırıyorum çünkü böyle olmak istiyorum" dedi.

Portekiz'de, Türkiye Ligi'nin haftada 2 maç olmak üzere canlı olarak verildiğini belirten 61 yaşındaki teknik adam, Türkiye Ligi'ni izlediğini ve Türkiye Ligi için çalışmaya geldiğini vurgularken aynı zamanda "Türkiye Ligi'nin daha iyi bir lig olmasını istiyorum. Ancak temelde Fenerbahçe için geldim" ifadesinde bulundu.

Türk basınının sorularını yanıtlayan Mourinho, basın toplantısı sırasında daha fazla soru sorulması gerektiğini savunarak "Burada sorulan sorular çok uzun. Bir soru için çok konuşulduğunu düşünüyorum. Sorular kısa olmalı ki daha fazla soru sorulsun ve daha fazla cevap alınabilsin." tepkisini gösterdi.

Mourinho, "20 yıldır futbolun içindeyim, yaptığım en uzun basın toplantısıydı." dedi. Mourinho'nun bu açıklamasının ardından kulüp başkanı Ali Koç, tecrübeli teknik hocaya "Türkiye'ye hoş geldin" diyerek yanıt verdi.

Aziz Yıldırım'dan izin almadım

Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Jose Mourinho, Sarı-Lacivertli takıma transfer oluş sürecini anlattı.

Kendisiyle transfer sürecinde Fenerbahçe adına ilk iletişime geçen kişinin Mario Branco olduğunu vurgulayan Mourinho, şöyle devam etti:

"Doğal olarak benimle iletişime geçen ilk kişi Ali Koç oldu. Buraya gelmekteki ilgimi tetikleyen şey bu oldu. Transfer anlamında hiçbir isimle, hiç kimseyle konuşmadım. Ben proje ve istikrar görmek istiyorum. İsimler üzerinden değil profiller üzerinden konuştuk. Nasıl profillere yönelmemiz gerektiğini konuştuk. Geçmiş kulüplerimde hiçbir oyuncuya karşı bir ilgim olmadı. Eski kulübüm Roma'dan kimseye karşı bir ilgim de olmadı. Şu anda yapmamız gereken şey sakin bir şekilde işlerimizi yapmamız. Ben serbest durumda bir teknik direktördüm. Herhangi bir kulüple bağlantım yoktu. Benim ailem var, her zaman aileme danışırım. Onların fikirlerini alırım ama kimseden ne yapmam gerektiğine dair izin almam. Aziz Yıldırım ile de bir görüşmem oldu ama Fenerbahçe'ye gelmek için kimseden izin almadım"

"Taraftarlar çılgın ve talepkar olmalı"

Taraftarların sabırsızlığına ilişkin bir soruya ise Mourinho, şu yanıtı verdi:

"Bu kültürde olmayan bir şeyi onlara öğretemezsiniz. Sabırlı olması gerekenler, sakin olması gerekenler başkan, direktör, hoca. Bunların sakin olması lazım, taraftarların değil. Taraftarın çılgın ve talepkar olması gerekiyor. Bizde baskı yaratması gerekiyor. Fenerbahçe'deki oyuncu bu baskıyı kaldıramıyorsa demek ki burada oynayacak kadar iyi değildir. Bize desteği bırakmasınlar. Saha içinde bizimle mücadele etsinler. Umarım kaybettiğimizden daha çok maç kazanırız"