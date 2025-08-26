Jose Mourinho: "Yarın tek hedefimiz var, o da kazanmak"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında yarın deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu müsabaka için Lizbon'a giderken, teknik direktör Jose Mourinho basın toplantısında soruları yanıtladı. Fenerbahçe taraftarının ilk maçta takımına pozitif etki ettiğini anlatan Mourinho, "Benim gördüğüm kadarıyla takımımız ilk maçta tribünlerden pozitif etkilenmişti. Benfica Stadı'nda oynarken de negatif etkilenmeyeceklerdir. Tabii ki Benfica taraftarlarının coşkusu bu anlamda bir unsur ama takımımız bundan etkilenmeyecek" diye konuştu.

"Fenerbahçe'nin seçeneklerini deşifre etmek zor değil"

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'ın elinde çok yetenekli oyuncular olduğuna dikkati çeken Mourinho, "Bruno’nun çok seçeneğinin olduğunu, mutlu bir teknik direktör olduğunu, elinde çok kabiliyetli futbolcuların olduğunu, elindeki oyuncu sayısı ve kalitesine baktığımızda bizi şaşırtabilecek, dinamik ve sahada farklı tasarımlarla karşımıza çıkabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe’yi analiz etmek, nasıl bir takımla sahaya çıkacağını tahmin etmek daha kolay. Fenerbahçe’nin seçeneklerini deşifre etmek çok da zor değil. Az sayıda seçeneğimiz var. Takımda Türkiye Ligi’ndeki maçımızda üzerine yük binmiş oyuncuların değişikliğiyle onları dinlenmeye çekmek durumunda kaldık. Amrabat gibi oyuncular da oynamadılar. Her şey yolunda giderse o oyuncuları da kullanabilme imkânımız olacak. Çok da fazla seçeneğimiz bulunmamakta açıkçası" değerlendirmesinde bulundu.

"Yarın tek hedefimiz var, o da kazanmak"

Takımın yarınki ilk 11'in nasıl olacağına yönelik soruya Mourinho, şu yanıtı verdi:

"Bu konuda bilgi vermek istemiyorum. Fenerbahçe'nin seçeneklerini deşifre etmek zor değil. Ligdeki maçımızda gördüğünüzde, üstüne yük binmiş oyuncuları biraz dinlenmeye çektik. Çok da fazla seçeneğimiz bulunmamakta. Benfica'nın sağ tarafta atağa yönelik bir ağırlığının olmadığını söyleyebiliriz. Dengeli bir takım ve savunması çok iyi. Atak anlamında da başarılı, boş alanları iyi dolduran bir rakip. Benfica'nın iyi bir takım olduğunu söylemek istiyorum ama yarın tek hedefimiz var, o da kazanmak."