Jose Mourinho’dan ilk fotoğraf: Fenerbahçe için yola çıktı
Fenerbahçe'yi gelecek sezondan itibaren çalıştıracak olan Jose Mourinho, Fenerbahçe için yola çıktı. Portekizli çalıştırıcının 14.30'da Sabiha Gökçen Havaalanında olması bekleniyor.
Gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe'yi çalıştıracak olan Jose Mourinho, İstanbul'a geliyor.
Sports Digitale'in haberine göre; Yola çıkan Mourinho'nun uçaktan ilk fotoğrafı da geldi.
Fenerbahçe bu akşam 19.00'da Mourinho için imza töreni de düzenleyecek.
Taraftarafa uyarı geldi
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada yoğunluk nedeniyle stadyum kapılarının açılış bilgilerine yer verildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu akşam biletli taraftarlarımızın girişlerde sorun yaşamaması ve imza törenini sorunsuz izleyebilmesi için evimizin kapıları 17.00 itibarıyla açılacaktır."