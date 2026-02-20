Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Juventus'u 5-2 ile geçerek büyük bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılı ekip tarihi bir başarı elde ederken ikinci maçın bilgileri merak ediliyor. Taraftar takımının son 16'ya kalmasını isterken bir yandan da "Juventus Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Juventus Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus Galatasaray maçı 25 Şubat Çarşamba saat 23.00'te oynanacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

8. Randevu

Juventus ile Galatasaray arasında oynanan son 7 maçta Aslan 3 galibiyet alırken, İtalyan ekibi yalnızca 1 kez sahadan zaferle ayrıldı. Üç mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı kırmızılı ekip rakip fileleri 14 kez havalandırırken, Juventus 9 golde kaldı.