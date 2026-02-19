Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının 11'leri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Nottingham Forest ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka Chobani Stadyumu'nda oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk ediyor.
Saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından yayınlanacak.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Kante, Guendouzi, Talisca, Asensio, Kerem, Sidiki Cherif.
Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Anderson, Gibbs-White, Hutchinson, Hudson-Odoi, Igor Jesus.
Kaynak: HABER MERKEZİ