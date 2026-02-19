Sepp Piontek kimdir? Piontek neden öldü?

Eski Alman futbolcu ve teknik direktör Sepp Piontek 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Piontek bir dönem A Milli Futbol Takımı'mızı ve Bursaspor'u da yönetmişti. Bu acı gelişme sonrası ünlü teknik direktörün biyografisi yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

Sepp Piontek kimdir?

Sepp (Josef) Piontek, 5 Mart 1940’ta Breslau’da (bugünkü Wroclaw, Polonya) doğmuş Alman eski futbolcu ve teknik direktördür. Futbolculuk kariyerine genç yaşta VfL Germania Leer altyapısında başlayan Piontek, profesyonel çıkışını Werder Bremen formasıyla yaptı. 1963-1972 yılları arasında Bundesliga’da 200’ün üzerinde maça çıkan savunma oyuncusu, Almanya millî futbol takımı ile de 6 kez sahaya çıktı.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe yönelen Piontek; Werder Bremen’in yanı sıra Fortuna Düsseldorf ve FC St. Pauli gibi kulüplerde görev yaptı. En büyük çıkışını ise Danimarka millî futbol takımı ile yakaladı. 1979-1990 yılları arasında Danimarka’yı çalıştıran deneyimli teknik adam, ülkeyi 1986 Dünya Kupası finallerine taşıyarak tarihe geçti.

1990 yılında Türkiye millî futbol takımı teknik direktörlüğüne getirilen Piontek, genç oyunculara verdiği şansla Türk futbolunda iz bıraktı. Daha sonra Bursaspor başta olmak üzere farklı takımlarda görev yaptı ve kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Silkeborg IF ile Grönland Millî Takımı’nı da çalıştırdı.