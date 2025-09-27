Juventus'un Türk yıldızına İngiliz kancası: Astronomik rakamlar masada! Kenan Yıldız, Arda Turan'ın rekorunu katlamaya hazırlanıyor

Milli futbolcu Kenan Yıldız için transfer iddiaları gündemden düşmüyor. Juventus formasıyla kısa sürede Avrupa’nın en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri haline gelen 19 yaşındaki oyuncu için Arsenal resmen devreye girdi.

Arsenal resmi görüşmelere başladı

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Arsenal yönetimi Juventus ile Kenan Yıldız’ın transferi için resmi temaslara başladı.

Kuzey Londra ekibinin, oyuncunun temsilcileriyle de görüşerek Premier Lig’e taşınma konusundaki isteğini öğrenmeye çalıştığı kaydedildi.

Juventus’un yüksek beklentisi

Juventus yönetimi, 2029’a kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcuyu satma konusunda aceleci davranmıyor. Ancak kulüp, yalnızca reddedemeyecekleri bir teklif gelmesi halinde transfere onay verecek.

İtalyan basını ise Juventus’un Kenan Yıldız için 86 milyon euro talep ettiğini, bazı kaynakların ise bu rakamın 100 milyon euroya kadar çıkabileceğini aktardığını yazdı.

Daha önce Chelsea istemişti

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Chelsea’nin 61 milyon euroluk teklif yaptığı, ancak Juventus’un bu rakamı yetersiz bulduğu iddia edilmişti.

Şimdi ise Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta’nın özel isteği doğrultusunda transfer için ısrarcı davranıyor.

Türk futbolunda tarihi transfer olabilir

Kenan Yıldız’ın bu bedelle transfer olması halinde, Türk futbolunun en yüksek bonservis bedelli oyuncusu olacak. Zirvede halen 2015-16 sezonunda 34 milyon euro karşılığında Atletico Madrid’den Barcelona’ya giden Arda Turan bulunuyor.

Juventus kariyerinde yükseliş

Bayern Münih altyapısından yetişen Kenan Yıldız, 2022 yazında Juventus’a transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 52 maça çıkıp 12 gol atan genç yıldız, bu sezon da 5 maçta 2 golle başladı. Kısa sürede takımın en önemli hücum silahlarından biri haline geldi.

Juventus taraftarları, genç oyuncunun takımda kalmasını istiyor. Ancak Arsenal’in önümüzdeki haftalarda reddedilemeyecek seviyede bir resmi teklif sunması bekleniyor.