KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM: 2026'da kademeli emeklilik gelecek mi?

Emeklilik planlarını ertelemek zorunda kalan çalışanlar, adil bir geçiş modeli talep ediyor. EYT'yi kaçıranlar kademeli emeklilik hayali kuruyor. Şu ana kadar hükümet kanadından net bir takvim paylaşılmış değil. Milyonlar kulis bilgilerine ulaşmak isterken "2026'da kademeli emeklilik gelecek mi" sorusu gündemden düşmüyor.

Kademeli emeklilik gelecek mi?

21 Aralık 2025 Pazar kademeli emeklilik ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşanmadı. Hükümetten de konuya ilişkin henüz bir yeşil ışık yakılmadı. Yakın zamanda da konunun görüşülmesi beklenmiyor.

Kademeli emeklilikle ilgili kısa vadede düzenlemenin gelmesi beklenmiyor. Şu anda hükümetin gündeminde değil ve 2026 yılı için de böyle bir beklenti bulunmuyor.