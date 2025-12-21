Talisca sakatlandı mı? Anderson Talisca'nın sağlık durumu nasıl? Fenerbahçe sağlık durumunu açıkladı

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Eyüpspor karşılaşmasında yaşanan sakatlığın ardından yapılan kontrollerde oyuncunun sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, Talisca'nın maç sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülemesinin gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Futbolcumuz Anderson Talisca'nın dün oynanan Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR'ı çekildi. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe cephesi, Talisca'nın tedavi sürecinin sağlık ekibi tarafından yakından takip edileceğini bildirirken, oyuncunun sahalara dönüş süresine ilişkin ise henüz net bir takvim paylaşmadı.