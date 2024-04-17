Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin'i deplasmanda 80-56 yenerek seriyi 3-0'a taşıyan Fenerbahçe Alagöz Holding, 18. şampiyonluğunu elde etti.

Lige son yıllara damga vuran sarı-lacivertli ekip, en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip.

Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.

Fenerbahçe, ligde 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2022-2023 sezonlarında da kupayı müzesine götürmüştü.

Galatasaray'ın 13 şampiyonluğu bulunuyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'den sonra en fazla şampiyonluk yaşayan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce 13 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bir dönem kadın basketbolunda şampiyonluklara adeta ambargo koyan Galatasaray, 1989-1990 ile 1997-1998 sezonları arasında üst üste 9 kez lig kupasını kazanarak rekor kırdı.

Sarı-kırmızılı takım, 1987-1988, 1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Beşiktaş ve ODTÜ'nün üçer şampiyonluğu var

Kadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ üçer kez şampiyonluk elde etti.

Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ ikişer, İstanbul Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi de birer şampiyonluk kazandı.

2019-2020 sezonunu tamamlanamadı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Salgın nedeniyle lige 21. hafta maçlarının ardından 14 Mart'ta ara verilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.

- Lig şampiyonları

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan sezonların şampiyonları şöyle:

Sezon

Şampiyon

1980-1981

ODTÜ

1981-1982

ODTÜ

1982-1983

ODTÜ

1983-1984

Beşiktaş

1984-1985

Beşiktaş

1985-1986

MTA

1986-1987

MTA

1987-1988

Galatasaray

1988-1989

İstanbul Üniversitesi

1989-1990

Galatasaray

1990-1991

Galatasaray

1991-1992

Galatasaray

1992-1993

Galatasaray

1993-1994

Galatasaray

1994-1995

Galatasaray

1995-1996

Galatasaray

1996-1997

Galatasaray

1997-1998

Galatasaray

1998-1999

Fenerbahçe

1999-2000

Galatasaray

2000-2001

BOTAŞ

2001-2002

Fenerbahçe

2002-2003

BOTAŞ

2003-2004

Fenerbahçe

2004-2005

Beşiktaş

2005-2006

Fenerbahçe

2006-2007

Fenerbahçe

2007-2008

Fenerbahçe

2008-2009

Fenerbahçe

2009-2010

Fenerbahçe

2010-2011

Fenerbahçe

2011-2012

Fenerbahçe

2012-2013

Fenerbahçe

2013-2014

Galatasaray

2014-2015

Galatasaray

2015-2016

Fenerbahçe

2016-2017

Yakın Doğu Üniversitesi

2017-2018

Fenerbahçe

2018-2019

Fenerbahçe

2019-2020

Tamamlanamadı

2020-2021

Fenerbahçe

2021-2022

Fenerbahçe

2022-2023

Fenerbahçe

2023-2024

Fenerbahçe