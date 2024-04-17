Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda ÇBK Mersin'i 80-56 mağlup etti ve seriyi 3-0 kazanarak 18. şampiyonluğunu kazandı. Bu sezon 4. kupasını kazanan Sarı-lacivertli takım, ligde sezonu namağlup tamamladı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin'i deplasmanda 80-56 yenerek seriyi 3-0'a taşıyan Fenerbahçe Alagöz Holding, 18. şampiyonluğunu elde etti.
Lige son yıllara damga vuran sarı-lacivertli ekip, en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip.
Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.
Fenerbahçe, ligde 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2022-2023 sezonlarında da kupayı müzesine götürmüştü.
Galatasaray'ın 13 şampiyonluğu bulunuyor
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'den sonra en fazla şampiyonluk yaşayan takım Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce 13 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Bir dönem kadın basketbolunda şampiyonluklara adeta ambargo koyan Galatasaray, 1989-1990 ile 1997-1998 sezonları arasında üst üste 9 kez lig kupasını kazanarak rekor kırdı.
Sarı-kırmızılı takım, 1987-1988, 1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Beşiktaş ve ODTÜ'nün üçer şampiyonluğu var
Kadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ üçer kez şampiyonluk elde etti.
Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ ikişer, İstanbul Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi de birer şampiyonluk kazandı.
2019-2020 sezonunu tamamlanamadı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.
Salgın nedeniyle lige 21. hafta maçlarının ardından 14 Mart'ta ara verilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.
- Lig şampiyonları
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan sezonların şampiyonları şöyle:
Sezon
Şampiyon
1980-1981
ODTÜ
1981-1982
ODTÜ
1982-1983
ODTÜ
1983-1984
Beşiktaş
1984-1985
Beşiktaş
1985-1986
MTA
1986-1987
MTA
1987-1988
Galatasaray
1988-1989
İstanbul Üniversitesi
1989-1990
Galatasaray
1990-1991
Galatasaray
1991-1992
Galatasaray
1992-1993
Galatasaray
1993-1994
Galatasaray
1994-1995
Galatasaray
1995-1996
Galatasaray
1996-1997
Galatasaray
1997-1998
Galatasaray
1998-1999
Fenerbahçe
1999-2000
Galatasaray
2000-2001
BOTAŞ
2001-2002
Fenerbahçe
2002-2003
BOTAŞ
2003-2004
Fenerbahçe
2004-2005
Beşiktaş
2005-2006
Fenerbahçe
2006-2007
Fenerbahçe
2007-2008
Fenerbahçe
2008-2009
Fenerbahçe
2009-2010
Fenerbahçe
2010-2011
Fenerbahçe
2011-2012
Fenerbahçe
2012-2013
Fenerbahçe
2013-2014
Galatasaray
2014-2015
Galatasaray
2015-2016
Fenerbahçe
2016-2017
Yakın Doğu Üniversitesi
2017-2018
Fenerbahçe
2018-2019
Fenerbahçe
2019-2020
Tamamlanamadı
2020-2021
Fenerbahçe
2021-2022
Fenerbahçe
2022-2023
Fenerbahçe
2023-2024
Fenerbahçe