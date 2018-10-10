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Kadınlarda Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu

Basketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 61-47 yenen Hatay Büyükşehir Belediyespor kazandı.

Kadınlarda Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu
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Basketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Fenerbahçe'yi 61-47 yenen Hatay Büyükşehir Belediyespor kazandı.

Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikası, 7-6 Hatay Büyükşehir Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Pota altından ve dış atışlardan sayı bulan Hatay ekibi, ilk çeyreği 16-11 önde kapattı.

İkinci periyotta da Fenerbahçe'nin hücumlarını başarıyla savunan Hatay Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 28-25 üstünlükle gitti.

Üçüncü periyoda etkili oyununu sürdüren Akdeniz ekibi, son çeyreğe 43-37 önde girdi.

Son çeyrekte sayı farkını açan Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'yi 61-47 yendi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor, 26. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

Kaynak: AA

Son dakika basketbol fenerbahçe

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