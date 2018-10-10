Kadınlarda Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu
Basketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 61-47 yenen Hatay Büyükşehir Belediyespor kazandı.
Basketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Fenerbahçe'yi 61-47 yenen Hatay Büyükşehir Belediyespor kazandı.
Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikası, 7-6 Hatay Büyükşehir Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Pota altından ve dış atışlardan sayı bulan Hatay ekibi, ilk çeyreği 16-11 önde kapattı.
İkinci periyotta da Fenerbahçe'nin hücumlarını başarıyla savunan Hatay Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 28-25 üstünlükle gitti.
Üçüncü periyoda etkili oyununu sürdüren Akdeniz ekibi, son çeyreğe 43-37 önde girdi.
Son çeyrekte sayı farkını açan Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'yi 61-47 yendi.
Hatay Büyükşehir Belediyespor, 26. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.
Kaynak: AA