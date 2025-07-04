'Kariyeri' için başka takımı tercih etti! Sacha Boey'den Galatasaray'a taraftarı şoka uğratan ret

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı kazanarak sezonu çifte zaferle kapatan Galatasaray, transferde önemli bir kayıpla karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı yönetimin sağ bek transferi için yeniden gündemine aldığı Sacha Boey, Galatasaray’a sürpriz bir yanıt verdi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Bayern Münih’e 30 milyon euro bonservisle transfer olan 24 yaşındaki Fransız futbolcu, Almanya’da sakatlıklarla boğuşmuş ve beklentilerin altında kalmıştı. Bu yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Boey için Galatasaray devreye girdi.

Ancak Alman basınına göre, Boey için sürpriz bir hamle Marsilya’dan geldi. Ligue 1 ekibi, Bayern Münih'e kiralama teklifi sundu ve oyuncu ile de kişisel şartlarda anlaşma sağladı.

HT Spor’un aktardığına göre Boey, Galatasaray’ın teklifine olumsuz yanıt verdi; Fransa Milli Takımı’nda oynamak isteyen genç oyuncunun bu hedef doğrultusunda Fransa’ya dönmeyi kariyeri açısından daha faydalı gördüğü belirtildi.

Bu gelişme sonrası Galatasaray taraftarları sosyal medyada adeta çılgına döndü. Sarı-kırmızılı formayla geçmişte sergilediği başarılı performans nedeniyle sevilen bir isim olan Boey’e, taraftarlar sosyal medyada sitem dolu paylaşımlarda bulundu.

Sacha Boey'in Bayern Münih karnesi

Boey, Bayern Münih formasıyla çıktığı 22 maçta 1 gol ve 4 asist üretti. İnişli çıkışlı performansı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Alman devinde istikrar yakalayamayan futbolcunun Marsilya’da yeniden form tutması bekleniyor.