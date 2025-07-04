'Kariyeri' için başka takımı tercih etti! Sacha Boey'den Galatasaray'a taraftarı şoka uğratan ret
Galatasaray’ın eski oyuncusu Sacha Boey’in geri dönüş ihtimali rafa kalktı. Sarı-kırmızılılar sağ bek transferi için Fransız futbolcuyla temasa geçse de Boey, Marsilya ile anlaşmaya vardı. Kariyer hedefleri doğrultusunda Fransa Milli Takımı'nda oynamak için Galatasaray'ı tercih etmeyen Boey’in bu kararı, taraftarları adeta çılgına çevirdi. Galatasaray camiası, sosyal medyada tepkisini açıkça dile getirdi.
Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı kazanarak sezonu çifte zaferle kapatan Galatasaray, transferde önemli bir kayıpla karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı yönetimin sağ bek transferi için yeniden gündemine aldığı Sacha Boey, Galatasaray’a sürpriz bir yanıt verdi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Bayern Münih’e 30 milyon euro bonservisle transfer olan 24 yaşındaki Fransız futbolcu, Almanya’da sakatlıklarla boğuşmuş ve beklentilerin altında kalmıştı. Bu yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Boey için Galatasaray devreye girdi.
Ancak Alman basınına göre, Boey için sürpriz bir hamle Marsilya’dan geldi. Ligue 1 ekibi, Bayern Münih'e kiralama teklifi sundu ve oyuncu ile de kişisel şartlarda anlaşma sağladı.
HT Spor’un aktardığına göre Boey, Galatasaray’ın teklifine olumsuz yanıt verdi; Fransa Milli Takımı’nda oynamak isteyen genç oyuncunun bu hedef doğrultusunda Fransa’ya dönmeyi kariyeri açısından daha faydalı gördüğü belirtildi.
Bu gelişme sonrası Galatasaray taraftarları sosyal medyada adeta çılgına döndü. Sarı-kırmızılı formayla geçmişte sergilediği başarılı performans nedeniyle sevilen bir isim olan Boey’e, taraftarlar sosyal medyada sitem dolu paylaşımlarda bulundu.
Sacha Boey'in Bayern Münih karnesi
Boey, Bayern Münih formasıyla çıktığı 22 maçta 1 gol ve 4 asist üretti. İnişli çıkışlı performansı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Alman devinde istikrar yakalayamayan futbolcunun Marsilya’da yeniden form tutması bekleniyor.