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Kartal'ı Talisca uçurdu

Süper Lig 18'inci hafta maçında Beşiktaş, Antalyaspor’u deplasmanda Talisca'nın attığı gollerle 2-1 yendi.

Kartal'ı Talisca uçurdu
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Süper Lig 18'inci hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın gollerini Antalyaspor'dan 8. dakikada Charles, 30 ve 54. dakikalarda ise Beşiktaş'tan Talisca kaydetti.

Beşiktaş bu galibiyetle puanını 33'e yükseltti. Beşiktaş puan durumunda 4. sırada yer alıyor. Antalyaspor ise aldığı yenilgiyle 17 puanda kaldı. Antalyaspor puan durumunda 16. sırada.

Kaynak: DHA

maç antalyaspor beşiktaş

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