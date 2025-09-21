Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB muhtemel 11'i

Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Kasımpaşa 5 maçta 1 galibiyet alırken sarı-lacivertli kulübü eli boş göndermenin peşinde... Fenerbahçe ise Galatasaray ile olan puan farkını daha da açmak istemiyor ve galibiyet hedefliyor. Peki, Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Fall, Hajradinovic, Cem Üstündağ, Ben Ouanes, Gueye

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Fenerbahçe'de tek eksik Duran

Fenerbahçe cephesinde Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran’ın sakatlığı sürüyor ve genç oyuncu bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Meksika Milli Takımı’ndan sakat dönen Edson Alvarez ise takımla çalışmalara katıldı. Ancak deneyimli futbolcunun Kasımpaşa mücadelesinde sahada olup olmayacağına teknik ekibin son kararı belirleyecek.

En büyük eksik Barası

Kasımpaşa’da en büyük eksik Yusuf Barası. Sakatlığı devam eden genç oyuncu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.