Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB muhtemel 11'i
Fenerbahçe yine bir zorlu deplasmana gidiyor. Geçen gün alınan 2-2'lik Alanyaspor beraberliği moralleri bozarken kulüp yeni transferlerine kavuşacağı Kasımpaşa maçından güzel bir skor alarak moral tazelemek istiyor. Şimdi sıkça gelen sorulardan biri de "Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...
Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Kasımpaşa 5 maçta 1 galibiyet alırken sarı-lacivertli kulübü eli boş göndermenin peşinde... Fenerbahçe ise Galatasaray ile olan puan farkını daha da açmak istemiyor ve galibiyet hedefliyor. Peki, Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kasımpaşa Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek.
Muhtemel 11'ler
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Fall, Hajradinovic, Cem Üstündağ, Ben Ouanes, Gueye
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
Fenerbahçe'de tek eksik Duran
Fenerbahçe cephesinde Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran’ın sakatlığı sürüyor ve genç oyuncu bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Meksika Milli Takımı’ndan sakat dönen Edson Alvarez ise takımla çalışmalara katıldı. Ancak deneyimli futbolcunun Kasımpaşa mücadelesinde sahada olup olmayacağına teknik ekibin son kararı belirleyecek.
En büyük eksik Barası
Kasımpaşa’da en büyük eksik Yusuf Barası. Sakatlığı devam eden genç oyuncu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.